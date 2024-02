Egito apresenta no tribunal da ONU posição sobre práticas israelitas nos territórios ocupados

"O Egito vai apresentar um memorando ao Tribunal Internacional de Justiça sobre as práticas israelitas nos territórios ocupados" na próxima quarta-feira, indicou uma fonte egípcia sob condição de anonimato à cadeia de televisão Al Qahera News.

A mesma fonte adiantou que o Edito participa com parecer consultivo solicitado pela assembleia-geral daquele tribunal sobre a conduta de Israel nos territórios palestinianos desde 1967, sem adiantar mais detalhes sobre o conteúdo do memorando que vai apresentar.

O tribunal da ONU inicia na segunda-feira audiências públicas, com depoimentos de vários países, para emitir um parecer consultivo sobre as "consequências legais derivadas das políticas e práticas de Israel no território ocupado palestiniano".

Com sede em Haia, o tribunal tem seis dias de audiências e começará por ouvir primeiro os argumentos do Estado da Palestina durante a manhã de segunda-feira, a que se seguirão nos próximos dias mais de 50 países.

As audiências centram-se nos argumentos sobre as consequências políticas e práticas de Israel no território ocupado palestiniano, incluindo Jerusalém Oriental" e procuraram determinar uma opinião jurídica não vinculativa da ocupação israelita.