Egito finaliza plano de reconstrução de Gaza que apresentará na cimeira arábe

No encontro, que decorreu na capital do Egito, Madbuli assinalou que "o Governo egípcio preparou um plano integrado para a rápida recuperação e reconstrução da Faixa de Gaza, que mantém os cidadãos palestinianos em Gaza durante o processo", segundo o comunicado do Conselho de Ministros.

A nota não adianta mais detalhes sobre o plano, que será apresentado pelo Egito aos líderes dos 22 países da Liga Árabe na reunião de emergência prevista para terça-feira.

Na cimeira, os líderes árabes procurarão unificar uma posição sobre a decisão dos Estados Unidos e de Israel de expulsar os palestinianos de Gaza.

O primeiro-ministro do Egito reiterou o forte apoio à Palestina e aos seus direitos, especialmente o direito à autodeterminação e independência do Estado palestiniano nos termos de 04 de junho de 1967, com Jerusalém oriental como capital.

Madbuli destacou ainda os esforços do Egito para implementar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza.

No encontro estiveram também presentes o ministro da Cooperação Internacional palestiniano, Wael Zaqut, e o embaixador do Estado da Palestina na República Árabe do Egipto, Diab al Luh.

Por sua vez, o primeiro-ministro da Palestina agradeceu os esforços egípcios em apoiar o povo palestiniano e reconstruir a Faixa de Gaza, segundo o comunicado.