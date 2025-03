Egito. Seis mortos em naufrágio de submarino turístico no Mar Vermelho

(em atualização)





O Governo egípcio já confirmou que os seis mortos eram estrangeiros e a embaixada russa no Egito avança que todos os turistas a bordo do submarino eram russos. Outras 29 pessoas que se encontravam no submarino foram resgatadas.





A embarcação tinha cerca de 40 passageiros a bordo, incluindo crianças. Segundo a imprensa local, as causas do naufrágio ainda não são conhecidas.





Segundo a BBC, o incidente ocorreu por volta das 10h00 locais, a cerca de um quilómetro da costa da cidade egípcia de Hurghada, um destino turístico popular conhecido pelas suas praias e recifes de corais.





Este não é o primeiro incidente a envolver barcos turísticos em Hurghada. Em novembro, um barco turístico chamado Sea Story afundou, provocando 11 mortos.