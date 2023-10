Egito vai abrir passagem para entrada de ajuda e saída de estrangeiros

"A passagem vai ser aberta hoje, mas não há confirmação da hora", disseram as fontes, que pediram para não serem identificadas devido à sensibilidade do assunto, que tem estado a ser negociado com os Estados Unidos.

Durante a abertura da fronteira, que deverá durar algumas horas, "a ajuda árabe e egípcia" entrará na Faixa de Gaza e os estrangeiros serão autorizados a sair, acrescentaram as mesmas fontes à agência espanhola EFE.

O Governo egípcio ainda não confirmou a informação.

Imagens divulgadas cerca das 07:40 em Lisboa mostravam centenas de pessoas junto ao portão fechado da passagem de Rafah.

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, anunciou no domingo que a passagem de Rafah seria aberta para facilitar a entrada de ajuda humanitária destinada aos palestinianos cercados no enclave.

"Estamos a definir, em cooperação com a ONU, o Egito, Israel e outros, um mecanismo para levar a ajuda a quem dela necessita", disse Blinken num comunicado.

A Faixa de Gaza está cercada desde que o grupo islamita Hamas fez uma incursão sem precedentes Israel em 07 de outubro, matando civis e militares.

Desde então, Israel tem bombardeado Gaza e avisou os residente no norte do território para se deslocarem para sul, numa indicação de que poderá fazer uma ofensiva terrestre contra o Hamas.