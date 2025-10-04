Egito vai organizar conferência com diferentes fações palestinianas

O país acolherá um "diálogo interpalestiniano sobre a unidade palestiniana e o futuro de Gaza, incluindo a questão da administração da Faixa de Gaza", disse, mediante anonimato, o responsável do movimento islamita palestiniano à Agência France Presse (AFP).

O Hamas disse na sexta-feira estar pronto a libertar todos os reféns, sem mencionar o desarmamento do movimento nem o exílio do território palestiniano após o fim da guerra, pontos-chave do plano do Presidente norte-americano, Donald Trump.

O movimento islamita acrescentou que participaria nas discussões sobre o futuro do território palestiniano.

Na sexta-feira, o Hamas saudou as declarações do Presidente norte-americano sobre o plano de paz para Gaza, e declarou-se disposto a negociações imediatas para fechar um acordo, incluindo para libertação dos reféns.

Após Trump considerar que o Hamas se mostra pronto para uma paz "duradoura" e apelar a Israel que "interrompa imediatamente" os ataques a Gaza, o movimento palestiniano considerou à AFP "encorajadoras" as declarações do Presidente norte-americano.

"O Hamas está pronto para iniciar imediatamente negociações para conseguir uma troca de prisioneiros, pôr fim à guerra e garantir a retirada do exército israelita da Faixa de Gaza", disse o porta-voz do Hamas, Taher al-Nounou.

Antes, o Hamas afirmou aceitar alguns elementos do plano de paz do Presidente norte-americano, incluindo a libertação dos restantes reféns, querendo negociar outros.