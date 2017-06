Eixo franco-alemão unido para garantir futuro do Acordo de Paris

RTP 01 Jun, 2017, 23:06 / atualizado em 01 Jun, 2017, 23:12 | Mundo

Segundo a France Presse, o Presidente francês explicou ao homólogo norte-americano que a França e os Estados Unidos “continuarão a trabalhar juntos” mas não no que diz respeito ao clima.



Para além da conversa telefónica com Trump, Macron dirigiu-se aos franceses. Numa declaração no Eliseu, o Presidente francês afirmou ainda que Donald Trump cometeu “um erro para o futuro do planeta” e convidou os cientistas e empreendedores norte-americanos a lutarem contra o aquecimento global em França.



Na noite em que Donald Trump anunciou a saída do Acordo de Paris, Emmanuel Macron conversou ainda com Angela Merkel. Paris e Berlim reafirmaram o “compromisso comum” para o sucesso do Acordo de Paris. O eixo franco-alemão promete defender o acordo junto dos parceiros internacionais.



A reação franco-alemã fez-se ainda numa declaração conjunta com Itália. Os três países lamentaram a decisão de Donald Trump, insistindo também que o acordo de Paris não é negociável.

Mundo lamenta decisão

A decisão de Donald Trump é considerada “gravemente errada” pelo presidente da Comissão Europeia. Por sua vez, o comissário europeu da Ação pelo Clima garantiu que o mundo poderá continuar a contar com a Europa para liderar a luta contra o aquecimento global.



O primeiro-ministro dinamarquês lamenta um “triste dia para o mundo”, garantindo no entanto que Copenhaga está preparada para “continuar a lutar pelo clima para salvar as gerações futuras.



Em Nova Iorque, o porta-voz das Nações Unidas classificou a decisão de Donald Trump como “grande deceção”. O Canadá mostrou-se “profundamente desapontado” com a decisão norte-americana, uma vez que o compromisso de Paris é “um bom acordo para o Canadá e um bom acordo para o mundo”.