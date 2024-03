El Niño provoca inundações no Maláui e seca severa na Zâmbia, relata ONG

Durante sete semanas consecutivas não choveu na Zâmbia, em plena estação das chuvas, devido a isso "quase metade da área plantada do país foi destruída", de acordo com o Presidente zambiano, citado pela Save the Children.

No vizinho Maláui, as fortes chuvas que caíram na região central do país causaram a morte de seis pessoas a semana passada, incluindo duas crianças, depois de as suas casas terem sido arrastadas por inundações fortes, comunicou a ONG.

"As chuvas intensas causaram inundações generalizadas e desalojaram mais de 14.000 pessoas no distrito de Nkhotakota", referiu.

Segundo a ONG, as chuvas destruíram também estradas, infraestruturas, e devastaram "as mesmas comunidades que foram fortemente afetadas pelo ciclone Freddy no ano passado".

Pelo menos nove escolas estão a ser utilizadas como campos para as famílias deslocadas, o que afeta o acesso à educação de milhares de crianças, frisou.

Os receios de surtos de doenças, incluindo a malária, estão a alastrar, alimentados pelo congestionamento e pelas más condições sanitárias nos campos, referiu.

"A Save the Children apela a uma intervenção urgente a nível nacional e internacional para fornecer às famílias e às crianças serviços básicos, incluindo alimentos e água, na Zâmbia e no Maláui", declarou.

A seca severa na Zâmbia e as inundações no Maláui são os fenómenos meteorológicos extremos mais recentes que atingiram a África Austral, onde as crianças e as comunidades se debatem com a crise climática global, referiu.

Estima-se que, entre outubro de 2023 e março de 2024, 4,4 milhões de pessoas no Maláui, ou seja 22% da população, enfrentaram níveis de crise de escassez alimentar ou pior, indicou.

Na Zâmbia, "o maior receio é que isto [a seca] conduza a um aumento drástico da fome, da subnutrição, da escassez de água e dos surtos de doenças", declarou a diretora da Save the Children no país, Jo Musonda, citada em comunicado.

"As famílias e as crianças já andam à procura de frutos e raízes silvestres, que por vezes podem ser venenosos, e as crianças mais afetadas também faltam às aulas devido à fome", referiu a diretora.

A Save the Children está a implementar um projeto de agricultura inteligente e sustentável no Maláui para aumentar a resiliência das comunidades vulneráveis às alterações climáticas nas Autoridades Tradicionais de Malengachanzi e Mwansambo no distrito de Nkhotakota, anunciou o diretor nacional da ONG no Maláui, Ashebir Debebe.

O fenómeno meteorológico El Niño, que trouxe chuvas invulgarmente fortes, trovoadas e inundações extremas em alguns países, ao mesmo tempo que provocou secas extremas noutros, está a destruir vidas e meios de subsistência na África Austral, sendo o seu impacto exacerbado pela crise climática, concluiu a ONG.