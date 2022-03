El Salvador lança operação contra gangues após 20 homicídios num dia

Vários líderes do bando foram detidos e acusados de serem "responsáveis pelos homicídios registados nas últimas horas", disse a Polícia Nacional Civil (PNC) salvadorenha, em comunicado.

Desde sexta-feira, "mais de 20 homicídios e feminicídios" foram cometidos em El Salvador, de acordo com o procurador-adjunto para a defesa dos direitos humanos Ricardo Martinez.

Fontes policiais relataram um total de 30 homicídios em 24 horas.

"Desde ontem, assistimos a um novo surto de homicídios, algo contra o qual temos trabalhado arduamente. Enquanto lutamos contra os agressores na rua, estamos a tentar decifrar o que está a acontecer e quem está por detrás e de onde vem o financiamento", disse o Presidente salvadorenho, Nayib Bukele, numa declaração, ao convocar uma reunião de crise de oficiais de segurança.

A Mara Salvatrucha, Barrio 18 e outros gangues, que vivem principalmente do tráfico de droga e da extorsão, têm cerca de 70 mil membros em todo o país, incluindo mais de 17 mil na prisão, de acordo com as autoridades.

No ano passado, El Salvador registou 1.140 homicídios, ou 18 por 100 mil habitantes, o número mais baixo desde o fim da guerra civil em 1992.