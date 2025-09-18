"Ele desiludiu-me mesmo muito". Trump reitera decepção com Putin
No final da sua visita oficial ao Reino Unido, o presidente norte-americano pronunciou-se sobre as relações com Londres, mas também sobre a guerra na Ucrânia e a ofensiva em Gaza. Donald Trump reiterou a sua "desilusão" com o homólogo russo, Vladimir Putin, e discordou do primeiro-ministro britânico sobre o reconhecimento da Palestina.
"Ele desiludiu-me. Ele desiludiu-me mesmo muito", declarou o republicano numa conferência de imprensa em Londres, lado a lado com Keir Starmer, com quem esteve reunido esta quinta-feira para discutir, entre outros temas, maneiras de aumentar o apoio à defesa da Ucrânia.
"Discutimos hoje de que forma podemos reforçar as nossas defesas, continuar a apoiar a Ucrânia e aumentar decisivamente a pressão sobre Putin para o levar a aceitar um acordo de paz duradouro", explicou, na mesma conferência, o primeiro-ministro britânico.
Trump disse, por sua vez, que se o preço do petróleo baixar Putin "não vai ter escolha, vai desistir da guerra". O presidente acrescentou que sancionou a Índia para que esta deixasse de comprar petróleo à Rússia.
“Estou disposto a fazer outras coisas, mas não quando as pessoas pelas quais estou a lutar estão a comprar petróleo à Rússia. Se o preço do petróleo baixar, muito simplesmente, a Rússia vai fazer um acordo”, argumentou.
Se os dois líderes estão de acordo em relação à defesa da Ucrânia, o mesmo não acontece quanto ao reconhecimento do Estado palestiniano. "Discordo do primeiro-ministro [britânico] nesse ponto. É uma das nossas poucas discordâncias, na verdade", disse Trump.
Starmer frisou, no entanto, que "concordamos absolutamente quanto à necessidade de paz e de uma estratégia, porque a situação em Gaza é intolerável".Jimmy Kimmel e TikTok
A conferência de imprensa serviu ainda para tocar em temas norte-americanos, como o recente afastamento do comentador e humorista Jimmy Kimmel da ABC, onde era transmitido o seu talk show.
"Jimmy Kimmel não é uma pessoa talentosa. Ele tinha muito más audiências e já o deviam ter despedido há muito tempo. Podem chamar-lhe liberdade de expressão ou não. Ele foi despedido por falta de talento", defendeu o presidente.
O negócio do TikTok foi outro dos temas abordados na conferência, com Donald Trump a assegurar que os EUA vão receber uma grande taxa graças ao acordo que deverá ser finalizado com o presidente chinês, Xi Jinping, já na sexta-feira.
c/ agências
A conferência de imprensa serviu ainda para tocar em temas norte-americanos, como o recente afastamento do comentador e humorista Jimmy Kimmel da ABC, onde era transmitido o seu talk show.
Kimmel foi suspenso depois de ter referido no seu programa que os apoiantes de Charlie Kirk, apoiante fervoroso de Trump assassinado na passada semana semana, estão a aproveitar a morte do ativista conservador para "marcar pontos politicamente". O presidente dos EUA chegou na noite de terça-feira ao Reino Unido para uma visita oficial.
O negócio do TikTok foi outro dos temas abordados na conferência, com Donald Trump a assegurar que os EUA vão receber uma grande taxa graças ao acordo que deverá ser finalizado com o presidente chinês, Xi Jinping, já na sexta-feira.
"Os Estados Unidos estão a receber uma enorme taxa adicional. É uma taxa apenas por fazer o acordo", esclareceu Trump.
