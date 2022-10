Eleições Brasil. Bolsonaro confiante com vitória, Lula quer ser novamente presidente

Foto: Reuters

Encerram dentro de uma hora as urnas no Brasil, neste dia em que 156 milhões de pessoas votaram para escolher o próximo presidente do país. Jair Bolsonaro está confiante numa vitória à primeira volta e espera eleições limpas. Lula da Silva diz que quer ser novamente Presidente para que o país volte à normalidade e recupere o direito de ser feliz.