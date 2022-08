Eleições Brasil. Bolsonaro lança farpas em todas as direções

A jornalista da TV Cultura Vera Magalhães colocou uma pergunta ao candidato Ciro Gomes sobre vacinas, questionando-o se este acreditava que a "desinformação" sobre a vacinação, que veio "até do Presidente da República", contribuiu para causar mortes.

Bolsonaro reagiu, exaltado: "Vera [Magalhães], não podia esperar outra de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas ao meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro". Organizado pela TV Bandeirantes, a Folha de S. Paulo, UOL e a TV Cultura, o primeiro debate presidencial brasileiro aconteceu na noite de domingo em São Paulo e contou com a presença de Bolsonaro, Lula da Silva, Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe D'Ávila e Soraya Thronicke.



Simone Tibet, do MBD, acusou Bolsonaro de “ameaçar jornalistas, cometer misoginia e agredir as mulheres brasileiras” e recordou que quando era deputado “defendeu o assassino de uma mulher no Senado, defendeu um torturador de mulheres, votou contra os direitos das empregadas domésticas, contra o contrato de trabalho e direitos das mulheres”.quando desrespeita as mulheres, quando fala dos jornalistas, quando agride, ataca e mente, como acabou de fazer”, acrescentou.O atual inquilino do Palácio do Planalto, acusou Tebet de “política barata” e de fazer “joguinho de mimimi” e “vitimismo”.Também Soraya Thronicke, candidata da União Brasil, manifestou solidariedade a Vera Magalhães eThronicke afirmou ainda que Bolsonaro estimula o ódio entre brasileiros, e recordou que no seu Estado Mato Grosso do Sul havia uma mulher que virava onça, uma referência à personagem Juma, da novela Pantanal.O atual Presidente e candidato a um segundo mandato, que enfrenta resistência no eleitorado feminino, falou em três momentos sobre questões das mulheres – em dois casos motivados por perguntas. Por duas vezes, citou Michelle Bolsonaro e o seu trabalho na área do voluntariado.

O ataque aos juízes







Questionado sobre medidas a serem tomadas para aliviar o clima de tensão entre o sistema judicial e o Executivo se fosse reeleito, Bolsonaro declarou que um juiz cometeu “barbaridades” ao autorizar uma operação contra empresários aliados do Governo, investigados por alegadamente apoiarem um golpe de Estado.“Não tenho problema com poder nenhum, alguns juízes do Supremo Tribunal Federal que querem, a qualquer preço, interferir no Poder Executivo (…) E o respeito não falta da minha parte. De outra parte que alguns se manifestam contrário a minha pessoa”, acrescentou o atual Presidente.

Lula vs Bolsonaro







Lula da Silva afirmou que as gestões do Partido dos Trabalhadores (PT) foram as que mais promoveram medidas para facilitar investigações de corrupção.

Na primeira pergunta trocada entre os candidatos, Jair Bolsonaro perguntou a Lula da Silva se pretendia repetir pagamentos de suborno na Petrobras, acusando o rival de liderar “Governo mais corrupto da história do Brasil.”

As sondagens de intenção de voto colocam Lula da Silva como favorito para vencer as eleições presidenciais, com cerca de 45 por cento das intenções de voto, ante 30 por cento de Bolsonaro, 7 por cento de Ciro Gomes, enquanto nenhum dos outros quatro candidatos ultrapassa os 2 por cento.



"O candidato adora citar números absurdos que nem ele acredita," acrescentou.Bolsonaro, então, afirmou que parlamentares do PT teriam votado contra aumentos nos programas de transferência de renda de e provocou: “Por que o PT não aumentou o Bolsa Família? Pagava uma miséria, porque só queria votos", acusou.Bolsonaro recordou ainda os casos de irregularidades investigados na Petrobras. “O senhor quer voltar para quê?”, questionou. “Para continuar a fazer a mesma coisa na Petrobras?”.Lula da Silva respondeu que “sabia que essa pergunta viria” e enumerou as medidas tomadas durante a sua governação para melhorar a corrupção no país.“Este país [que Lula governou], gerou 20 milhões de empregos e é um país que o atual Presidente está a destruir. O país que eu deixei é um país de que o povo tem saudade. É o país do emprego, é o país em que o povo tinha o direito de viver dignamente e de cabeça erguida”, rebateu o candidato do Partido dos Trabalhadores.

A eleição presidencial no Brasil tem a primeira volta marcada para 2 de outubro e a segunda volta, caso seja necessária, a 30 do mesmo mês.







C/Agências