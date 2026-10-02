Eleições Brasil. Consulado brasileiro em Portugal garante ter tudo pronto para as eleições deste domingo

Em Lisboa estão inscritos cerca de 79 mil eleitores, no Porto são 47 mil e em Faro perto de 9 mil.As urnas vão estar abertas entre as oito da manhã e as cinco da tarde, e os eleitores que votam em Portugal só podem escolher o presidente e o vice-presidente da República.Para responder ao aumento do número de votantes, a operação eleitoral em Lisboa vai ser feita em três espaços da Cidade Universitária: na Faculdade de Direito, na Faculdade de Letras e na Reitoria da Universidade de Lisboa.O cônsul-geral do Brasil em Portugal garante que está tudo preparado para receber os eleitores.Desde as últimas eleições, o número de eleitores registados em Lisboa aumentou e obrigou à criação de mais locais de voto.O consulado aconselha os eleitores a confirmarem antecipadamente o número da secção e a sala de voto.E este ano há ainda uma exceção em Lisboa, quem não tiver consigo o documento brasileiro poderá identificar-se com um documento oficial português com fotografia.