Mundo
Eleições Brasil. Consulado brasileiro em Portugal garante ter tudo pronto para as eleições deste domingo
No domingo mais de 134 mil brasileiros recenseados em Portugal podem participar nas eleições presidenciais do Brasil. O país é o segundo maior colégio eleitoral brasileiro no estrangeiro.
Em Lisboa estão inscritos cerca de 79 mil eleitores, no Porto são 47 mil e em Faro perto de 9 mil.
As urnas vão estar abertas entre as oito da manhã e as cinco da tarde, e os eleitores que votam em Portugal só podem escolher o presidente e o vice-presidente da República.
Para responder ao aumento do número de votantes, a operação eleitoral em Lisboa vai ser feita em três espaços da Cidade Universitária: na Faculdade de Direito, na Faculdade de Letras e na Reitoria da Universidade de Lisboa.
O cônsul-geral do Brasil em Portugal garante que está tudo preparado para receber os eleitores.
Desde as últimas eleições, o número de eleitores registados em Lisboa aumentou e obrigou à criação de mais locais de voto.
O consulado aconselha os eleitores a confirmarem antecipadamente o número da secção e a sala de voto.
E este ano há ainda uma exceção em Lisboa, quem não tiver consigo o documento brasileiro poderá identificar-se com um documento oficial português com fotografia.
As urnas vão estar abertas entre as oito da manhã e as cinco da tarde, e os eleitores que votam em Portugal só podem escolher o presidente e o vice-presidente da República.
Para responder ao aumento do número de votantes, a operação eleitoral em Lisboa vai ser feita em três espaços da Cidade Universitária: na Faculdade de Direito, na Faculdade de Letras e na Reitoria da Universidade de Lisboa.
O cônsul-geral do Brasil em Portugal garante que está tudo preparado para receber os eleitores.
Desde as últimas eleições, o número de eleitores registados em Lisboa aumentou e obrigou à criação de mais locais de voto.
O consulado aconselha os eleitores a confirmarem antecipadamente o número da secção e a sala de voto.
E este ano há ainda uma exceção em Lisboa, quem não tiver consigo o documento brasileiro poderá identificar-se com um documento oficial português com fotografia.