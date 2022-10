Eleições Brasil. Contagem começa a ser divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil iniciou a contagem dos votos em urna eletrónica respeitante à segunda volta das Presidenciais brasileiras, com Lula da Silva à frente, com 57,7%, quando estão contabilizadas 0,12% das mesas de voto.