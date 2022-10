Eleições Brasil. Deputada de Bolsonaro alega ter sido agredida

Uma deputada brasileira andou na rua, com uma arma a perseguir um apoiante de Lula da Silva. Carla Zambelli é do Partido Liberal e alega que foi agredida. Houve tiros mas ninguém ficou ferido. A deputada violou a lei que proíbe o porte de armas de fogo, 24 horas antes de uma eleição no Brasil.