Eleições Brasil. Lula e Bolsonaro empatados nas sondagens

Para alguns analistas pode ajudar até a reposicionar o partido português Chega como principal interlocutor politico de Portugal junto do Brasil.Estão em confronto nestas eleições duas visões do mundo: de um lado o multilateralismo que Lula defende, do outro uma direita alinhada com os conservadores internacionais mais próximos de Trump.O correspondente da RTP Antena 1, no Brasil, Daniel Catalão, esteve à conversa com um cientista politico brasileiro sobre o que está em jogo nas eleições de domingo.Durante o fim-de-semana Lula da Silva apostou numa grande mobilização nacional, com centenas de iniciativas de rua para reforçar a mensagem de defesa da democracia e do multilateralismoJá Flávio Bolsonaro concentrou-se em ações de proximidade com os eleitores, e promoveu caravanas e desfiles de motas para consolidar o voto da direita.