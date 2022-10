Eleições Brasil. Pedro Sanchéz declara apoio a candidatura de Lula da Silva

O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sanchéz, declarou hoje apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, que disputa no próximo domingo a segunda volta da eleição presidencial no Brasil contra o atual governante, Jair Bolsonaro.