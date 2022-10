Eleições brasileiras. Como funciona o voto eletrónico

Na véspera das eleições do Brasil, fomos perceber como funciona o voto eletrónico no país e como é garantida a segurança. Desde 1996, que a votação é feita em urnas eletrónicas. O enviado da RTP, Daniel Catalão, esteve no Laboratório do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.