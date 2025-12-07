Mundo
Eleições de Hong Kong com taxa de participação 31,9%
As eleições legislativas de Hong Kong registaram uma taxa de participação de 31,9%, de acordo com o gabinete eleitoral da cidade, ligeiramente superior à das eleições anteriores de 2021.
Cerca de 1,3 milhões dos 4,1 milhões de eleitores registados votaram, de acordo com os números oficiais publicados `online` na madrugada de segunda-feira (horário de Hong Kong), tarde de domingo na Europa.
Esta votação decorreu sem os dois principais partidos pró-democracia: o Partido Cívico, dissolvido em 2023, e o Partido Democrata, em declínio.