Eleições de Hong Kong com taxa de participação 31,9%

Cerca de 1,3 milhões dos 4,1 milhões de eleitores registados votaram, de acordo com os números oficiais publicados `online` na madrugada de segunda-feira (horário de Hong Kong), tarde de domingo na Europa.

Esta votação decorreu sem os dois principais partidos pró-democracia: o Partido Cívico, dissolvido em 2023, e o Partido Democrata, em declínio.