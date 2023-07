Eleições em Espanha. Quem governará o país, segundo as sondagens?

À entrada para a derradeira semana de campanha, a maioria das sondagens dão a vitória ao Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, só não sabem se conseguirá o número de votos suficiente para governar sozinho. Se vencer, dizem todas as sondagens, o partido conservador terá sempre de coligar-se com a extrema-direita, mesmo com o Vox de Santiago Abascal a perder peso nos estudos dos últimos dias.





Contrariando esta tendência, o Partido Socialista (PSOE) do primeiro-ministro Pedro Sánchez tem vindo a recuperar nas previsões, em especial após o frente-a-frente televisivo com Feijóo, apesar de o desempenho do ainda líder do governo não ter tido particularmente positivo. Para continuar a governar, o líder socialista precisa da nova plataforma de esquerdas – a Sumar, de Yolanda Diaz, ainda vice-presidente e ministra do Trabalho e da Economia Social do executivo de Sánchez – ou do apoio dos partidos independentistas.



A disputa pelo terceiro lugar é fundamental no destino do país: o partido de extrema-direita Vox e a plataforma de 15 partidos da esquerda e da extrema-esquerda espanhola Sumar estão na corrida pelo lugar. Enquanto o Vox tem vindo a perder peso nos últimos dias, a Sumar tem vindo a crescer nas sondagens. Essencial para que seja possível formar um governo de coligação à esquerda, a coligação liderada por Yolanda Díaz poderá ajudar os socialistas a manterem-se no poder.



Socialistas lideram nas últimas sondagens





De acordo com a última sondagem publicada esta segunda-feira pelo Centro de Investigações Sociológicas (CIS), o PSOE será a força mais votada, com uma estimativa de 32,2% dos votos, contra os 30,8% do PP, enquanto a Sumar obteria 14,9% dos votos e o Vox 11,8%. A lei eleitoral espanhola exige que a realização de sondagens termine nesta segunda-feira.





Estas percentagens abririam um cenário mais do que real para a formação de um governo de coligação entre PSOE e Sumar, com a soma de votos a garantir o triunfo nas legislativas com 47,1% dos escrutínios.









A correspondente da RTP em Espanha, Ana Romeu, explica como será da luta destes blocos – esquerda e direita - que inevitavelmente sairá um vencedor para constituir governo.

As eleições, que estavam previstas para dezembro deste ano, foram antecipadas por Pedro Sánchez depois da derrota dos partidos de esquerda nas eleições municipais e regionais de maio.