Eleições em Israel. Autoridades eleitorais excluem partidos árabes da votação

A Comissão Eleitoral Central votou a exclusão da lista conjunta árabe Hadash-Taal, do partido Raam e dos candidatos Ofer Cassif (do partido Hadash) e Sami Abu Shehadeh (do Balad).

Os partidos que suportam a coligação governamental, chefiada por Benjamin Netanyahu, tinham solicitado a exclusão destas forças políticas, acusando-as de "negarem a existência do Estado de Israel como um Estado judaico e democrático" e de "apoiarem a luta armada de um Estado inimigo ou organização terrorista contra Israel".

Os quatro pedidos de apreciação receberam uma larga maioria, numa audição especial no parlamento israelita (Knesset), mas ainda têm de passar pelo último obstáculo do Supremo Tribunal na próxima semana.

A comissão eleitoral, com representação proporcional dos vários partidos no Knesset, votou 18-5 a favor da desqualificação do Hadash-Taal.

Também conhecido por lista conjunta, apresenta-se como uma alternativa ao "supremacismo" contra os palestinianos e inclui membros que vão desde a esquerda árabe-judaica e comunista do Hadash ao nacionalismo árabe do Balad e à abordagem mais pragmática do Taal.

A iniciativa para excluir o deputado árabe Ofer Cassif, do Hadash, das eleições de outubro também foi bem-sucedida, após um pedido feito pelo partido maioritário Likud, chefiado por Netanyahu.

Cassif foi acusado de "negar a existência de Israel como um Estado judaico e democrático" e criticado por usar publicamente o termo "genocídio" para se referir à atuação do exército israelita na Faixa de Gaza nos últimos três anos.

Além disso, ao desqualificar o Raam - partido que fez parte da coligação governamental dos antigos primeiros-ministros Naftali Bennett e Yair Lapid (2021-2022) -, a comissão argumentou que "incita o racismo e expressa o seu apoio à luta armada contra o país".

O Raam, liderada por Mansour Abbas, era visto por muitos analistas como um potencial fiel da balança nas eleições de 27 de outubro, que deverão ser uma disputa renhida entre os partidos da coligação liderada por Benjamin Netanyahu com a extrema-direita e o centrista Yashar, do antigo chefe das forças armadas Gadi Eisenkot.

No final de agosto, o partido de Abbas quebrou um tabu ao incluir um candidato judeu, Yoav Segalovitz, um ex-polícia e deputado, na sua lista para as legislativas.

A ONG israelita Adalah, que continua a representar todas as listas e políticos árabes neste processo, condenou em comunicado divulgado após a audição parlamentar "um processo arbitrário, racista e que incita ao ódio, sem as garantias do devido processo legal".

O advogado Suhad Bishara, do Adalah, tinha argumentado perante a comissão que os pedidos se basearam "essencialmente em provas antigas que já tinham sido examinadas tanto pelo procurador-geral como pelos serviços de segurança".

A Comissão Eleitoral Central rejeitou uma moção separada para desqualificar o Balad como partido independente, mesmo fazendo parte da lista conjunta, com base em falhas processuais apontadas pelo Adalah durante a audição.

Contudo, a desqualificação de Sami Abu Shehadeh, presidente do Balad, foi aprovada.

Balad é acusado de "apoiar as ações de uma organização terrorista contra Israel" devido a um artigo que publicou após os ataques liderados pelo grupo islamita Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023.

No texto, Shehadeh descreveu os ataques como "um acontecimento histórico significativo do ponto de vista militar, político e estratégico".

Meses depois, Shehadeh manifestou arrependimento, justificando que escreveu o texto quando ainda "desconhecia a magnitude das atrocidades".

De acordo com a Lei Básica de Israel relativa ao Knesset, um candidato ou partido pode ser impedido de concorrer a uma eleição se rejeitar a existência de Israel como um Estado judaico e democrático, incitar ao racismo ou apoiar a luta armada contra Israel por um Estado inimigo ou organização terrorista.

Antes de cada eleição, os partidos israelitas tentam invalidar as candidaturas dos seus rivais junto da comissão eleitoral, medidas que são geralmente anuladas pouco depois pelo Supremo Tribunal.

Segundo a generalidade das sondagens, os partidos árabes podem eleger até 12 deputados.

O Likud de Netanyahu e o Yashar de Eisenkot estão muito próximos, com ligeira vantagem para este último, embora nenhum deles consiga um resultado que permita controlar os 120 lugares do Knesset, tal como os blocos agregados próximos do Governo ou da oposição.