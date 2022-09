Eleições em Itália. Dirigente pós-fascista poderá liderar próximo governo

De acordo com as sondagens a coligação de direita será a vencedora nas eleições do próximo domingo em Itália. Já o futuro governo liderado por Giorgia Meloni, do partido de inspiração fascista, poderá ser apenas mais um da longa lista de executivos italianos de curta duração.