Eleições Espanha. VOX consolida-se como terceira força política e elege 52 deputados

O VOX ascendeu a terceira força política mais votada, elegendo 52 deputados, quando em Abril só tinha conseguido 24. O líder do partido, Santiago Abascal, prometeu aos eleitores que reforçaram a votação do VOX que vai cumprir todas as promessas feitas durante a campanha eleitoral.