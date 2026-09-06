Eleições Estaduais na Alemanha. Eleitores vão às urnas na Saxónia-Anhalt





O candidato da AfD fala de "uma campanha eleitoral" nunca antes tinha vista na Alemanha. E diz que o partido quer cumprir a promessa de escrever a história.





Já o líder da CDU na região diz que o resultado pode influenciar o rumo político do país, critica o discurso negativo da extrema-direita e apela ao voto útil.





A Alternativa para a Alemanha (AfD), a União Democrata-cristã (CDU), a Esquerda (Die Linke), o Partido Social-democrata (SPD), os Verdes, o BSW (Aliança Sahra Wagenknecht) e os liberais do FDP são as principais forças políticas na corrida neste estado do leste da Alemanha (localizado na antiga República Democrática Alemã-RDA), com aproximadamente 2,1 milhões de habitantes.



Trata-se da primeira eleição regional que irá decorrer em setembro, seguindo-se a cidade-estado de Berlim e Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental (nordeste), ambas marcadas para 20 de setembro.



A imigração é um dos temas que mais divide as forças políticas na Saxónia-Anhalt.



Enquanto AfD e BSW defendem restrições mais fortes, SPD, Verdes e Die Linke sublinham a necessidade de integração e defendem a imigração legal como resposta à falta de trabalhadores.



A CDU procura combinar controlo da imigração com medidas de integração e atração de mão-de-obra qualificada.



O ‘land’ da Saxónia-Anhalt combina alguns dos principais desafios enfrentados pelo leste alemão: perda de população, envelhecimento, baixos salários, pobreza, falta de trabalhadores e dificuldades na manutenção de serviços públicos, mas também uma base industrial relevante e potencial para novos investimentos.



A eleição de hoje contará com 15 partidos nas listas estaduais, embora a maioria das atenções esteja concentrada nas sete forças com maior presença política.



Para entrar no governo regional, os partidos precisam normalmente de ultrapassar a barreira dos 5% dos votos.





C/Lusa

As sondagens apontam para uma vitória da extrema-direita neste estado federado (‘land’) na Alemanha, ficando em posição de reivindicar o governo estadual, a primeira vez desde 1945, embora seja pouco provável que consiga alcançar a maioria absoluta.A apenas cerca de 150 quilómetros de Berlim, a Saxónia-Anhalt, cuja capital é Magdeburgo, poderá marcar um ponto de viragem na política alemã, caso a extrema-direita confirme nas urnas a liderança apontada pelas sondagens.No sábado, milhares de pessoas saíram às ruas em defesa da democracia. Organizações da sociedade civil realizaram um "Festival pela Democracia".O partido AfD espera conquistar o poder pela primeira vez e fazer uma mudança histórica na política alemã. A oposição teme a adoção de políticas divisórias e autoritárias.