Eleições EUA. Biden promete transição de poder "pacífica e ordeira"

No primeiro discurso após as eleições norte-americanas, Joe Biden falou ao país garantindo que, numa democracia "a vontade do povo é sempre soberana" e, por isso, haverá "uma transição pacífica e ordeira" de poder a 20 de janeiro de 2025. O ainda presidente agradeceu a toda a toda a equipa e apoiantes pelo trabalho dos últimos quatro anos e elogiou o "caráter" e a "grande personalidade" da vice-presidente, Kamala Harris.