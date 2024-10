Eleições EUA. Harris insiste em Filadélfia e Trump regressa a Nova Iorque

Trump escolheu o icónico pavilhão do Madison Square Garden para o seu comício, numa matiné que promete ter um momento musical com algumas estrelas do espetáculo e várias figuras proeminentes do Partido Republicano.

Na cidade onde está a ser julgado por alguns dos crimes de que é acusado, Trump promete colocar o tema na agenda do comício, certamente para repetir a mensagem de que está a ser perseguido politicamente pelos democratas, em particular pelo Departamento de Justiça controlado pela Casa Branca do Presidente Joe Biden.

O candidato mostrou-se entusiasmado sobre este momento da sua campanha, na cidade onde já teve a sua morada oficial.

"Acho que vai ser um grande momento! E vai ser realmente uma celebração de tudo, porque a campanha vai acabar alguns dias depois disso", disse Trump, numa entrevista a uma rádio local, referindo-se à sua ida ao Madison Square Garden.

Kamala Harris viaja desde o Michigan, onde esteve ao lado da ex-primeira-dama Michelle Obama, para o estado crucial da Pensilvânia, que tem sido palco privilegiado das suas ações de campanha.

Ao longo desta semana, Harris teve ao seu lado duas estrelas da música - Bruce Springsteen e Willie Nelson - e hoje em Filadélfia terá consigo em palco John Legend, que deverá atuar para a audiência da democrata.

Em algumas entrevistas a meios de comunicação social regionais, Harris tem salientado a qualidade dos artistas que têm comparecido nos seus comícios, fazendo a comparação com aqueles que aparecem ao lado de Trump e acusando o republicano de "ter muito mau gosto musical", referindo-se aos momentos musicais com que tem terminado alguns dos seus comícios.

Em Filadélfia, Harris deverá voltar ao tema da economia, que tem usado nos últimos dias para aproveitar para denunciar a forma como os republicanos apenas estão preocupados em descer os impostos para os mais ricos e assegurando que os planos de investimento público em que tenciona apostar servirão para melhorar a condição financeira dos norte-americanos.