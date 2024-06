Foto: Rachel Mesquita - RTP

São 360 milhões os europeus que decidem a composição do novo Parlamento Europeu. Dois milhões de jovens de 16 e 17 anos votam pela primeira vez porque há leis nacionais que o permitem. As eleições são europeias mas são as leis de cada país que definem quem pode votar e quem pode ser eleito.