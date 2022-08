Eleições gerais. Quase 14,4 milhões de angolanos chamados às urnas

Esta quarta-feira é dia de eleições gerais em Angola. Perto de 14,4 milhões de eleitores deste país africano são chamados a escolher o presidente do país e a Assembleia Nacional.

João Lourenço, atual presidente, tenta a reeleição, apoiado pelo MPLA, partido que está no poder há quase 50 anos. No flanco oposto está Adalberto Costa Júnior, da UNITA.



Um dos grandes desafios é garantir a transparência do ato eleitoral.



Os enviados especiais Cândida Pinto e David Araújo acompanham estas eleições.