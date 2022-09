Eleições italianas. Extrema-direita europeia eufórica com vitória de Meloni

Os líderes da extrema direita na Europa celebraram a vitória dos Irmãos da Itália e da sua líder Giorgia Meloni.



Marine Le Pen saudou Meloni e Matteo Salvini na sua conta do tweeter. No mesmo sentido, manifestou-se o primeiro ministro húngaro Viktor Órban através da conta de um colaborador do seu gabinete.



A extrema direita alemã e espanhola também se congratularam com mensagens de felicitações.



O porta-voz da Comissão Europeia, por seu lado disse que a comissão espera ter um relacionamento construtivo com o próximo governo italiano.