Eleições Madrid. Pablo Iglesias abandona vida política institucional

O líder do partido espanhol Unidas Podemos demite-se de todos os cargos devido à pesada derrota da esquerda nas eleições para a Comunidade de Madrid. O ex-vice presidente do governo espanhol foi o candidato do Podemos a Madrid e ficou desiludido com o resultado devido ao grande aumento de votação do PP.