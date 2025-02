Eleições na Alemanha. Guerra na Ucrânia em destaque nos debates entre candidatos

A Alemanha tem um papel fundamental nas discussões sobre a guerra na Ucrânia, mas está a dias de ter novas eleições e as decisões do atual chanceler podem não ter força se deixar de ser líder do Governo. Olaf Scholz tem, contudo, concordado com as ideias do possível sucessor no que toca o conflito russo-ucraniano, que defende o envio de mísseis de cruzeiro para Kiev e admite maior apoio financeiro para a Defesa ucraniana.