Eleições na Alemanha. Sondagens apontam para vitória dos conservadores

Foto: Fabrizio Bensch - Reuters

Olaf Scholz votou na cidade de Potsdam. Neste círculo eleitoral, o candidato pelo SPD obteve 34 por cento dos votos nas últimas eleições para o Bundestag, em 2021.



Mas, desta vez, as sondagens dão a vitória a Friedrich Merz. O líder da União Democrata-Cristã votou na região de Arnsberg acompanhado pela mulher.



Robert Habeck, dos Verdes, e Alice Weidel, da Alternativa para a Alemanha votaram antecipadamente.



Um ato eleitoral que teve que ser antecipado devido ao fim da coligação liderada pelo atual chanceler com os Verdes e os liberais do FDP.



Os enviados especiais da RTP, Rosário Salgueiro e Paulo Domingos Lourenço, dão conta do ambiente eleitoral e explicam como é que o provável vencedor se posiciona em termos de política externa.