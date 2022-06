Eleições na Andaluzia. Descalabro da esquerda no reduto do PSOE

Na Andaluzia, o PP alcança pela primeira vez a maioria absoluta e evita o risco de a extrema-direita poder vir a integrar o governo regional. Já o PSOE tem a pior derrota de sempre nesta região do sul de Espanha que durante 40 anos foi o feudo dos socialistas.