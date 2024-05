Eleições na Catalunha. Partido Socialista vence sem maioria absoluta

Os socialistas ganharam as eleições regionais na Catalunha, mas sem maioria absoluta. Estão, por isso, obrigados a negociar. Mas a Esquerda Republicana da Catalunha já disse não tencionar abandonar a causa independentista e anunciou que vai para a oposição, fazendo cair por terra um bloco de esquerda com maioria para governar.

Numa altura em que estão contabilizados 99 por cento dos votos, o Partido Socialista da Catalunha soma 27 por cento, conseguindo 42 assentos do Parlamento regional.



O Juntos Pela Catalunha contabiliza 21 por cento dos votos e 35 lugares e a Esquerda Republicana da Catalunha, ERC, ficou em terceiro, com 13 por cento dos votos e com 20 assentos parlamentares.



Salvador Illa, o candidato do Partido Socialista da Catalunha vencedor, já disse que se vai apresentar para a investidura e que, com a vitória socialista, abre-se uma nova etapa naquela região espanhola.