Eleições na Catalunha. Projeções dão vitória ao Partido Socialista

(em atualização)





De acordo com uma sondagem à boca das urnas divulgada pela televisão pública catalã, o candidato socialista Salvador Illa foi considerado o vencedor das eleições de domingo na região espanhola da Catalunha, em detrimento do partido separatista "Junts".



Os socialistas deverão arrecadar entre 37 a 40 lugares na câmara regional de 135 lugares, abaixo do limiar de 68 lugares para uma maioria, o que significa que precisariam de uma aliança com outros partidos para poderem formar Governo.



O Junts deverá conseguir entre 33 a 36 lugares, enquanto a Esquerda Republicana da Catalunha deve reunir entre 24 a 27 lugares.





O PP cresce, com dez a 11 assentos, de acordo com esta sondagem. O Vox mantém-se igual (também com 10 a 11), enquanto a CUP (seis a oito) e os Comuns (seis a sete) registam uma descida.



A Aliança Catalã, partido de extrema-direita pró-independência, poderá ganhar até três lugares.







Mais do que o impacto regional, estas eleições podem determinar a estabilidade do Governo nacional. Uma vitória dos socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez pode inaugurar uma nova era após uma década de governos separatistas.



Do outro lado, a hipótese de uma vitória do partido Juntos pela Catalunha, de Carles Puigdemont, pode reforçar a causa independentista e causar mais dificuldades ao Executivo de Madrid.