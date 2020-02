Eleições na Irlanda. Sinn Féin "quebra duopólio de partidos centro-direita"

Pela primeira vez em 100 anos, a Irlanda vai ter um Governo do Sinn Féin. Mary Lou McDonald, líder do partido que durante vários anos foi o braço político do extinto Exército Republicano Irlandês (IRA), conquistou quase um quarto dos votos de primeira preferência, terminando, nas palavras da vencedora, com umMary Lou McDonald considerou esta vitória como uma revolução e garantiu que iria tentar formar coligação com outros partidos., declarou McDonald.A líder do Sinn Féin afirma que prefere uma coligação de centro-esquerda com o Partido Verde, os sociais-democratas e o Solidariedade-Pessoas. Contudo garante que irá “falar e ouvir toda a gente”, cita o jornal britânicoDurante a campanha eleitoral, Leo Varadkar, primeiro-ministro e líder do Fine Gael, e Micheál Martin, líder do Fianna Fáil, descartaram a possibilidade de entrar num Governo com o Sinn Féin, alegando razões éticas e políticas.

Alguns membros do Fianna Fáil declararam preferir um acordo com o Sinn Féin, em vez de outra aliança centrista.

Micheál Martin, confrontado com uma possível coligação, afirmou que, embora o país esteja em primeiro lugar,O Fianna Fáil assumiu que preferia ter deputados para poder formar uma coligação com o Partido Verde e os Trabalhistas. No entanto, estes dois partidos não obtiveram o resultado esperado nas urnas., afirmou Varadkar.Gerry Adams, ex-líder do Sinn Féin, considera que o partido vai usar o seu mandato para formar uma Irlanda unida. Na sua conta do Twitter, Adams mostrou desagrado com o posicionamento do Fine Gael em afirmar que não falará com o partido vencedor das eleições.

“O Sinn Féin foi ter com as pessoas e convenceu muitas delas”



Mary lou McDonald assentou a sua campanha eleitoral em temas como o problema da habitação – que mobilizou o eleitorado mais jovem – e a deterioração do serviço nacional de saúde –, que captou a atenção do eleitorado mais idoso.Vários estudos indicam que, a maioria dos eleitores do Sinn Féin, são pessoas mais jovens – um grupo de eleitores que tem crescido nas últimas décadas – que olham para o partido como uma “alternativa ao centro-direita”.O partido de esquerda tem beneficiado de uma transição de uma nova geração de líderes, que não estão ligados ao passado violento do partido – que prejudicaram o partido nas últimas eleições.