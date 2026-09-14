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Eleições na Suécia. Resultados provisórios colocam esquerda no poder
O Partido Social-Democrata venceu as eleições parlamentares de domingo na Suécia. Os partidos da esquerda (que têm estado na oposição) lideram com uma vantagem mínima sobre os de direita, com quase 95 por cento dos votos apurados. Liderados pela antiga primeira-ministra sueca Magdalena Andersson, os social-democratas e mais três partidos de centro-esquerda conquistaram uma maioria frágil sobre o bloco de direita que governa os suecos.
Juntos, os social-democratas, os Verdes, a Esquerda e o Partido do Centro conseguiram um pouco mais que os 50 por cento dos votos.
Já a direita não chega aos 47 por cento o que, a confirmar-se, permite à esquerda regressar ao poder, mesmo se for com uma margem mínima.
Isto significa que Magdalena Andersson, líder dos sociais-democratas, pode regressar ao cargo de primeira-ministra que ocupou entre 2021 e 2022. “Se os resultados se mantiverem, a Suécia terá um novo governo, mas precisamos de esperar pela contagem de todos os votos”, declarou a líder social-democrata pouco antes da meia-noite.
Também o atual primeiro-ministro, o conservador Ulf Kristersson, não arriscou prognósticos. “Ainda não há nada definido”, sublinhou em declarações à imprensa já na madrugada de segunda-feira. “Ou teremos uma maioria apertada, ou falta-nos um lugar”.
O cuidado impõe-se, uma vez que todos recordam o que aconteceu há quatro anos. Então, as projeções à boca das urnas apontavam para a vitória do bloco de esquerda. No entanto, os resultados finais não confirmaram essas projeções.
Isto significa que Magdalena Andersson, líder dos sociais-democratas, pode regressar ao cargo de primeira-ministra que ocupou entre 2021 e 2022. “Se os resultados se mantiverem, a Suécia terá um novo governo, mas precisamos de esperar pela contagem de todos os votos”, declarou a líder social-democrata pouco antes da meia-noite.
Também o atual primeiro-ministro, o conservador Ulf Kristersson, não arriscou prognósticos. “Ainda não há nada definido”, sublinhou em declarações à imprensa já na madrugada de segunda-feira. “Ou teremos uma maioria apertada, ou falta-nos um lugar”.
O cuidado impõe-se, uma vez que todos recordam o que aconteceu há quatro anos. Então, as projeções à boca das urnas apontavam para a vitória do bloco de esquerda. No entanto, os resultados finais não confirmaram essas projeções.
Os resultados finais só vão ser conhecidos entre quarta-feira e quinta-feira, quando forem contabilizados os votos do estrangeiro e uma parte do voto antecipado.