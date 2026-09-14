Eleições na Suécia. Resultados provisórios colocam esquerda no poder

Juntos, os social-democratas, os Verdes, a Esquerda e o Partido do Centro conseguiram um pouco mais que os 50 por cento dos votos.





Já a direita não chega aos 47 por cento o que, a confirmar-se, permite à esquerda regressar ao poder, mesmo se for com uma margem mínima.



Isto significa que Magdalena Andersson, líder dos sociais-democratas, pode regressar ao cargo de primeira-ministra que ocupou entre 2021 e 2022. “Se os resultados se mantiverem, a Suécia terá um novo governo, mas precisamos de esperar pela contagem de todos os votos”, declarou a líder social-democrata pouco antes da meia-noite.

Também o atual primeiro-ministro, o conservador Ulf Kristersson, não arriscou prognósticos. “Ainda não há nada definido”, sublinhou em declarações à imprensa já na madrugada de segunda-feira. “Ou teremos uma maioria apertada, ou falta-nos um lugar”.

O cuidado impõe-se, uma vez que todos recordam o que aconteceu há quatro anos. Então, as projeções à boca das urnas apontavam para a vitória do bloco de esquerda. No entanto, os resultados finais não confirmaram essas projeções.





Os resultados finais só vão ser conhecidos entre quarta-feira e quinta-feira, quando forem contabilizados os votos do estrangeiro e uma parte do voto antecipado.