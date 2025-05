Eleições nas Filipinas testam Ferdinand Marcos Jr.

Em jogo estão metade dos 24 lugares do influente Senado, cujos resultados dominam grande parte das atenções, bem como toda a câmara baixa do Congresso, além de 18.000 lugares nas principais autarquias do país.



Marcos Jr., ou Bongbong como é conhecido, tem estado na linha da frente da campanha, com uma lista de 11 candidatos ao Senado.



Entre eles contam-se nomes consagrados da política filipina, como Erwin Tulfo, membro da Câmara dos Deputados e o candidato mais apoiado para um lugar de senador, de acordo com um inquérito da Social Weather Stations (SWS), e o ícone do boxe mundial e ex-candidato à presidência do país Manny Pacquiao.