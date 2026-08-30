Eleições no Brasil atraem ex-futebolistas, famosos do Big Brother e sósias de Lula e Bolsonaro

A lista parece ter espaço para quase tudo: futebol, televisão, música, internet, semelhança física com os dois principais rostos da política brasileira e até a utilização dos nomes do ex-Presidente Jair Bolsonaro e do atual chefe de Estado, Lula da Silva, para ganhos políticos.

Lula do Bem, Bolsonaro da Shoppe, Lula da Tapioca, Lula de Alagoas, Negona do Bolsonaro e Bolsonaro Sergipano são alguns dos candidatos que, por semelhanças físicas, ironia, ou porque querem associar o nome aos dois maiores nomes da política brasileira, escolheram a a designação com a qual pretendem aparecer no boletim de voto.

De acordo com o `site` do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil, existem pelo menos 29 candidatos cujo nome na identificação que aparecerá para o eleitor terá o nome Bolsonaro.

Dentro desses nomes, estão oito membros da família de Jair Bolsonaro, condenado e em prisão domiciliária por tentativa de golpe de Estado: Flávio (filho, candidato à Presidência da República); Michelle Bolsonaro (mulher de Jair Bolsonaro, candidata ao Senado pelo Distrito Federal); Carlos Bolsonaro (filho, candidato ao Senado por Santa Catarina); Jair Renan Bolsonaro (filho, candidato a deputado federal por Santa Catarina); Renato Bolsonaro (irmão, candidato a deputado federal por São Paulo); Rogéria Bolsonaro (ex-mulher e mãe de Flávio, Carlos e Eduardo, candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro); Marcelo Bolsonaro (primo, candidato a deputado estadual por São Paulo); Valéria Bolsonaro (prima de Jair Bolsonaro, candidata a deputada estadual por São Paulo)

Já o nome de Lula aparece 10 vezes.

Ainda assim, de acordo com a imprensa local, vários destes nomes estão em análise pelas autoridades eleitorais e utilização destes nomes podem ser barrados.

Há ainda uma luta pelas combinações com o número 13 (associado a Lula da Silva e ao Partido dos Trabalhadores) e o 22 (de Jair Bolsonaro e do Partido Liberal e agora do filho Flávio que concorre contra Lula à presidência nas eleições de outubro) onde centenas de combinações são feitas para os números de urna nos vários cargos em disputa.

No futebol, entre os nomes que se destacam e um dos nomes mais conhecidos é Luís Fabiano, de 45 anos, antigo avançado da seleção brasileira e do Futebol Clube do Porto, que se candidata a deputado federal por São Paulo pelo partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Já o ex-avançado, agora com 55 anos, que marcou uma época no futebol brasileiro, antigo jogador do Vasco da Gama e da seleção brasileira, Edmundo Alves de Souza Neto, conhecido como Edmundo, é candidato a deputado federal pelo Partido da Social Democracia Brasileira PSDB.

Pelo Distrito Federal (DF), cuja capital é Brasília, Marcelinho Carioca, de 54 anos, outrora exímio marcador de livres e conhecido como "Pé-de-Anjo", vai disputar um lugar na Câmara Legislativa do DF (CLDF) nas eleições de 2026 pelo Republicanos.

Ainda no futebol, mas fora das quatro linhas, há também um nome de peso: Vanderlei Luxemburgo, de 74 anos, que treinou algumas das principais equipas brasileiras e a seleção do país, do Real Madrid. O treinador é candidato ao Senado Federal pelo estado de Tocantins, pelo Podemos.

Já na televisão, `reality shows`, como ex-participantes do `Big Brother, músicos e influenciadores, são vários os nomes, para os mais diferentes cargos e estados.

Destacam-se Silvia Abravanel (apresentadora e filha de Sílvio Santos é candidata a deputada federal por São Paulo) e Rachel Sheherazade (jornalista, apresentadora e ex-participante de `reality show` é candidata a deputada federal por São Paulo).

Da televisão, o galã dos anos 90 que atuou em diversas telenovelas da TV Globo, Humberto Martins vai tentar vencer o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro, que terá de enfrentar, entre os vários outros, Antônia Fontenelle também atriz de várias novelas da TV Globo.

Na música, entre os nomes mais famosos constam Manoel Gomes (conhecido pelo público como o cantor da "Caneta Azul") é candidato a deputado federal por São Paulo, tal como o MC Gui.

Outro caso insólito é o de Baianinho de Mauá: personalidade da internet brasileira, conhecido jogador de snooker será também candidato a deputado federal por São Paulo.

No total, estão contabilizados 20.765 pedidos de registo de candidatura para as eleições gerais de 2026, das quais 7.364 já foram julgados, enquanto 13.401 continuam em tramitação.

A maioria das candidaturas é para os órgãos legislativos, com 11.287 pedidos para deputado estadual, 7.725 para deputado federal e 428 para deputado distrital.

Para o Senado foram apresentados 328 pedidos, além de 229 para primeiro suplente e 321 para segundo suplente.

Há ainda 108 candidatos a governador e 13 pedidos para a Presidência da República.

O número total de candidaturas para as eleições de outubro é abaixo do registado nas duas eleições gerais anteriores, quando ultrapassou os 29 mil pedidos.