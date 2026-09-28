Mundo
Eleições no Brasil. Lula e Bolsonaro empatados nas sondagens
O Brasil entrou na última semana de campanha com Lula da Silva e Flávio Bolsonaro empatados nas sondagens. Se Flávio Bolsonaro vencer as presidenciais os reflexos podem ir muito para lá de Brasília.
Para alguns analistas pode ajudar até a reposicionar o partido português Chega como principal interlocutor politico de Portugal junto do Brasil.
Estão em confronto nestas eleições duas visões do mundo: de um lado o multilateralismo que Lula defende, do outro uma direita alinhada com os conservadores internacionais mais próximos de Trump.
O correspondente da RTP Antena 1, no Brasil, Daniel Catalão, esteve à conversa com um cientista politico brasileiro sobre o que está em jogo nas eleições de domingo.
Durante o fim-de-semana Lula da Silva apostou numa grande mobilização nacional, com centenas de iniciativas de rua para reforçar a mensagem de defesa da democracia e do multilateralismo
Já Flávio Bolsonaro concentrou-se em ações de proximidade com os eleitores, e promoveu caravanas e desfiles de motas para consolidar o voto da direita.
Estão em confronto nestas eleições duas visões do mundo: de um lado o multilateralismo que Lula defende, do outro uma direita alinhada com os conservadores internacionais mais próximos de Trump.
O correspondente da RTP Antena 1, no Brasil, Daniel Catalão, esteve à conversa com um cientista politico brasileiro sobre o que está em jogo nas eleições de domingo.
Durante o fim-de-semana Lula da Silva apostou numa grande mobilização nacional, com centenas de iniciativas de rua para reforçar a mensagem de defesa da democracia e do multilateralismo
Já Flávio Bolsonaro concentrou-se em ações de proximidade com os eleitores, e promoveu caravanas e desfiles de motas para consolidar o voto da direita.