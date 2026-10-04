Eleições no Brasil. RTP Notícias acompanha resultados da noite eleitoral em emissão especial





Vamos explicar os números e ajudar a interpretar a evolução da votação: quanto está apurado, onde estão os votos que faltam contar, quais os estados decisivos, como se altera o mapa eleitoral, o peso da abstenção, os cenários de uma possível segunda volta.

Convidados em estúdio

Paulo Markun - Jornalista brasileiro com mais de cinco décadas de carreira, foi repórter, editor, diretor de redação e apresentador. Apresentou durante dez anos o Roda Viva, da TV Cultura, um dos mais importantes programas de entrevistas da televisão brasileira. Traz à emissão uma perspetiva privilegiada sobre a política, a sociedade e a comunicação no Brasil.





Joana Ricarte – Comentadora RTP, Professora auxiliar de Estudos Políticos e Internacionais na Universidade do Porto. Especialista em política e relações internacionais, ajudará a interpretar a eleição e as suas consequências políticas.





Carmen Fonseca - Professora auxiliar de Ciência Política na NOVA FCSH e investigadora do IPRI. Especialista em relações internacionais e política externa, com particular conhecimento sobre o Brasil e o seu papel enquanto potência emergente. Será uma das vozes para analisar o Brasil no contexto internacional e as consequências da eleição para a política externa brasileira.





João Duarte - Economista e professor associado da Nova SBE, com investigação nas áreas da política monetária, crescimento económico e transformação estrutural. Irá analisar o impacto do resultado na economia brasileira, nos mercados, no investimento, no crescimento e nas políticas económicas do próximo Presidente.





Beatriz Rey - Investigadora da Universidade de Lisboa, especialista em política brasileira, com trabalho dedicado ao funcionamento do Congresso brasileiro e às relações entre Executivo e Legislativo. Será particularmente importante para explicar o novo mapa político do Brasil e a capacidade de o próximo Presidente governar perante o Congresso.





Vários pontos de direto ao longo da noite

- ex-correspondente da RTP no Brasil, acompanhou de perto a política e a sociedade brasileiras, incluindo as eleições presidenciais de 2022 e a transição de Jair Bolsonaro para Lula da Silva. No Rio de Janeiro, entrevistou algumas das principais figuras da vida política e social brasileira e fez a cobertura dos acontecimentos que marcaram o país.Rio de Janeiro - Daniel Catalão, acompanha o ambiente e as reações no Brasil;Washington - Cândida Pinto, com a reação e análise a partir dos Estados Unidos;Lisboa - Cristiano Costa, junto de apoiantes e da comunidade brasileira;Braga - Maria Cerqueira, acompanha a noite eleitoral junto dos brasileiros residentes na região;Faro - Helena Figueiras, junto da comunidade brasileira no Algarve.