Eleições no Brasil. Último debate dos candidatos às presidenciais

O evento será transmitido no canal aberto da Globo, a maior rede televisão do gigante sul-americano e deverá contar com a participação de Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D’Ávila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).O ex-presidente e favorito em todas as sondagens, Lula da Silva, após ter faltado ao anterior debate no sábado, deverá aproveitar para tentar conquistar os indecisos, mas também alguns votos de Ciro Gomes e Simone Tebet, numa altura em que a sua campanha aposta forte no voto útil para vencer logo à primeira volta.O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, tem uma desvantagem de entre 12 a 15 pontos para Lula da Silva e esta será a sua última oportunidade para evitar uma vitória do candidato do Partido dos Trabalhadores e assim “ganhar” quase mais um mês de campanha, rumo a uma eventual segunda volta no dia 30 de outubro.