Eleições no Reino Unido. Voto dos jovens pode ser decisivo

Mas hoje decide-se, para além do futuro do Brexit, o futuro de um país que vai a eleições gerais pela terceira vez em menos de cinco anos.



Neste ato eleitoral, há quatro milhões de novos eleitores, dos quais 35 por cento são jovens, segundo indica a correspondente da RTP, Rosário Salgueiro.



Poderá haver um peso importante do voto jovem nestas eleições, sendo que uma elevada percentagem dos jovens se absteve de votar no referendo de 2016.



Diogo Costa, um jovem de origem portuguesa, reconhece que esta eleição é muito importante e que o Brexit é uma das primeiras políticas no programa eleitoral. Reconhece ainda que o Partido Conservador, de Boris Johnson, deverá sair vitorioso.