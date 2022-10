Eleições no Rio de Janeiro decorreram com normalidade e sem longas filas

No Rio de Janeiro, a afluência às urnas foi maior e as filhas menores, nesta segunda ronda das eleições. A normalidade durante o dia de eleições explica-se, segundo Pedro Sá Guerra, porque neste Estado só se votava hoje para as Presidenciais, visto que o Governador já tinha sido eleito na primeira volta.