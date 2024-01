Eleições nos EUA. O que está em jogo no `caucus` do Iowa?

Eis algumas perguntas e respostas sobre o processo de escolha no Iowa -- através de um `caucus` - dos candidatos republicano e democrata às eleições presidenciais dos EUA, que acontecem em 05 de novembro.

O que é um `caucus`?

Um `caucus` é uma reunião de pessoas com interesses ou objetivos comuns, que pode repetir-se em diversos locais nos estados onde decorrem, com os participantes a discutir assuntos partidários em que indicam a sua preferência por um candidato presidencial para representar o partido nas eleições de novembro.

Quais as diferenças entre um `caucus` e as primárias?

Uma das principais diferenças entre `caucus` e primárias é o tempo concedido para a votação e os métodos pelos quais as pessoas podem votar.

Nas primárias, as pessoas podem comparecer às urnas e votar durante todo o dia da eleição, desde o início da manhã até o encerramento das urnas à noite, tendo a opção de votar por correspondência se não puderem comparecer às urnas no dia da eleição.

O `caucus`, como o que acontecerá no Iowa, é realizado à noite e os eleitores devem comparecer pessoalmente para participar, exceto em alguns casos isolados, sendo dirigidos por partidos (ao contrário das primárias, que são organizadas pelos governos estaduais).

Os republicanos e os democratas realizam `caucus` no Iowa este ano?

Embora os partidos Republicano e Democrata estaduais realizem `caucus` em 15 de janeiro, apenas o evento republicano terá um impacto imediato e vinculativo na corrida presidencial.

Ao contrário dos anos anteriores, o `caucus` democrata será realizado apenas para conduzir assuntos administrativos do partido e para iniciar o processo de escolha de delegados para as convenções nacionais.

Os democratas do Iowa expressarão as suas preferências pelo candidato presidencial do seu partido através de um processo de votação por correspondência, cujos resultados só serão conhecidos em março.

O que está em jogo no Iowa?

Para os democratas, nada está em jogo, uma vez que o `caucus` deste ano não terá qualquer influência na corrida presidencial.

Para os candidatos republicanos, normalmente há dois prémios no `caucus` de Iowa: delegados e direito de poder dizer que ganharam o primeiro teste presidencial.

Os eleitores republicanos do Iowa indicarão as escolhas para candidato presidencial do partido, e os resultados dessa votação determinarão quantos dos 40 delegados da convenção do estado cada candidato receberá.

Os candidatos ganham delegados à convenção nacional em proporção direta à percentagem de votos que recebem.

No entanto, o Iowa representa uma parcela minúscula do número total de delegados republicanos em todo o país (apenas 1,6%).

Como funcionarão os `caucus` republicanos em 2024?

Haverá dois temas principais da agenda em cada local do `caucus` republicano: realizar uma votação vinculativa para o candidato presidencial do partido e eleger delegados para participar das convenções do condado, que é a próxima etapa no processo de vários níveis de eleição de delegados para participar da Convenção Nacional Republicana, que decorrerá em Milwaukee neste verão.

A votação presidencial vinculativa funciona essencialmente como uma eleição primária gerida pelo partido, apenas com horários de votação muito limitados.

Como funcionarão os `caucus` democratas em 2024?

Os democratas do Iowa tiveram de refazer completamente o seu `caucus` e processo de seleção de delegados presidenciais, depois de uma polémica sobre o método e calendário de eleições.

Este ano, os democratas do Iowa ainda realizarão um `caucus` no mesmo dia que os republicanos, mas, ao contrário dos anos anteriores, os participantes deste `caucus` não votarão nem indicarão a sua escolha para representar o partido nas eleições presidenciais de novembro.

Em vez disso, votarão num candidato do partido através de um processo de votação por correio que começa em 12 de janeiro e termina em 05 de março.

O `caucus` de 15 de janeiro elegerá delegados para as convenções do condado em março, que é o próximo passo na seleção dos indivíduos que servirão como delegados à Convenção Nacional Democrata, que se realiza em Chicago, em agosto.