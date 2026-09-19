Eleições parlamentares em curso na Rússia. Moscovo queixa-se de ataques a sistema online

As eleições parlamentares russas começaram na sexta-feira e prolongam-se até ao início da próxima semana.



O presidente russo, Vladimir Putin, viera já acusar a Ucrânia de procurar interferir na votação, sem todavia avançar com provas. O homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou, por sua vez, à comunidade internacional para que não reconheça os resultados apurados em territórios ocupados.



Transnístria, foco de discórdia

O Governo da Moldova classificou as intenções do Kremlin como "inaceitáveis e hostis" e convocou o embaixador russo, Oleg Ozerov, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.



c/ agências

As autoridades russas reportaram este sábado o que consideram ser uma forte sequência de ataques a sistemas digitais de votação e linhas de comunicação, no quadro das eleições parlamentares em curso. A Comissão Eleitoral Central afiança, ainda assim, que a situação está controlada.De acordo com a presidente da Comissão Eleitoral Central da Rússia, Ella Pamfilova, citada pela agência Interfax,Ainda segundo Pamfilova,Também o Ministério russo dos Assuntos Digitais adiantou ter registado. Esta ação foi igualmente frustrada e as comunicações foram repostas.“Esta campanha é caracterizada por um alto número de uso de máquinas de votação eletrónica.. Assisti, numa assembleia de voto, a uma falha no sistema eletrónico que durou cerca de uma hora. Depois recuperou”, explicou na manhã deste sábado, a partir de Moscovo, o correspondente da RTP Evgueny Mouravitch.. As autoridades não esperavam que houvesse um número tão acrescido desta afluência a este sistema de votação eletrónica”, acrescentou.O Kremlin deverá apresentar os resultados destas eleições como demonstração de um amplo apoio às políticas do presidente, desde logo à gestão da guerra na vizinha Ucrânia, a mais mortífera na Europa desde a II Guerra Mundial., pró-Ocidente,A porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, instou Chisinau a pôr de parte as suas objeções e a abster-se deAo que o chefe da diplomacia moldova, Mihail Popsoi, respondeu com um apelo a Moscovo para queda Transnístria.