Eleições parlamentares na Moldávia: já se vota

Foram criadas um total de 2.150 mesas de voto para as eleições, incluindo 150 no estrangeiro.Os 3,5 milhões de moldavos com direito a voto poderão votar nas urnas até às 21h00 horas locais (19h00 em Lisboa).Cerca de 800.000 deles vivem no estrangeiro e 258.000 vivem na região separatista da Transnístria.

Nas eleições, que serão seguidas por mais de 2.400 observadores nacionais e estrangeiros, foram registadas 1.791 candidatos a deputados de 20 partidos políticos, dois blocos eleitorais e um candidato independente.