Eleições Turquia. Agência oficial dá vitória a Erdogan com 80% dos votos contados

Foto: Murad Sezer - Reuters

Numa altura em que 80% dos votos estão já contados, os resultados das diferentes agências vão surgindo e são contraditórios. A agência oficial coloca Erdogan à frente, com 53% dos votos. No entanto, segundo a agência independente Anka, Kiliçdaroglu segue à frente, com 50% dos votos.