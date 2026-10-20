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Eleitores de província do Canadá rejeitam independência em referendo separatista

Eleitores de província do Canadá rejeitam independência em referendo separatista

Os eleitores da província de Alberta, no oeste do Canadá, rejeitaram uma proposta para iniciar um processo rumo à independência, segundo os resultados divulgados esta madrugada.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Ahmed Zakot - Reuters

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O desfecho representa uma vitória para o primeiro-ministro Mark Carney e para os defensores da unidade canadiana, num cenário marcado pela guerra comercial e pelas ameaças de anexação por parte do Presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump.

A votação não foi um referendo direto sobre a independência, mas teria colocado Alberta, província rica em petróleo, num caminho que poderia levar a uma futura votação sobre a separação do Canadá.

Com mais de um milhão de votos apurados, cerca de 76% apoiaram a permanência no Canadá, enquanto 23% defenderam o início de um processo que poderia resultar na separação.

"Somos um país sólido, unido de costa a costa", declarou aos apoiantes Thomas Lukaszuk, antigo vice-primeiro-ministro de Alberta, que liderou a campanha "Forever Canadian" (`Para Sempre Canadiano`) contra a separação.

A divulgação dos resultados sofreu atrasos, devido à abertura tardia de mais de 100 mesas de voto na segunda-feira, que obrigou ao alargamento do horário da votação nessas assembleias.

Mais de 1,35 milhões de habitantes de Alberta, 43% do eleitorado registado, votaram antecipadamente ou através de boletins especiais.

Os eleitores de Alberta decidiram se permaneceriam no Canadá ou se iniciariam um processo legal que poderia levar a uma segunda votação sobre a separação.

Alberta, que alberga as quartas maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, é uma região de cultura "cowboy" e um bastião conservador. A sua cultura política tem mais em comum com o Oeste dos Estados Unidos do que com grande parte do Canadá.

O ressentimento em relação a Otava é profundo, mas, tradicionalmente, nunca se traduziu num apoio generalizado à independência.

Apesar do fracasso da proposta, os líderes separatistas afirmam que transformaram uma causa marginal num movimento que não desaparecerá.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, tinha instado os habitantes de Alberta a darem um voto decisivo pela unidade.

"Votem como se o futuro do Canadá dependesse disso, porque, de facto, depende", disse durante um comício na passada sexta-feira em Edmonton, cidade onde cresceu.

A primeira-ministra de Alberta convocou o referendo sob pressão dos separatistas dentro do Partido Conservador Unido, embora ela própria se oponha à independência. Danielle Smith citou uma sondagem que mostra apenas 22% de apoio à separação, uma taxa que, segundo ela, é ainda assim demasiado elevada.

Segundo o ex-primeiro-ministro provincial Jason Kenney, os partidos separatistas atraíam tradicionalmente apenas 1% ou 2% dos votos.

Kenney explicou que a indignação com as restrições impostas durante a pandemia de covid-19 ajudou a mobilizar ativistas que, posteriormente, aderiram ao movimento separatista.

 

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