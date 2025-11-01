Elemento de movimento cívico denuncia sequestro de 12 ativistas na Guiné-Bissau
Um elemento do Movimento Firkidja di Púbis, que realizou hoje uma concentração em Lisboa contra o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, denunciou "o sequestro" de 12 ativistas na Guiné-Bissau, que iriam organizar um protesto em Bissau.
Yussef falava à agência Lusa à margem da concentração que juntou hoje algumas dezenas de pessoas no Largo de São Domingos, no Rossio, em Lisboa, contra o que classificam de a "ditadura de Sissoco".
Esta iniciativa em Lisboa foi marcada em paralelo com uma outra que estava prevista para a capital Bissau, promovida pelo Movimento Revolucionário Pó de Terra (MRPT).
Segundo Yussef, os 12 elementos alegadamente raptados pertenciam ao MRPT.