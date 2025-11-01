Elemento de movimento cívico denuncia sequestro de 12 ativistas na Guiné-Bissau

Yussef falava à agência Lusa à margem da concentração que juntou hoje algumas dezenas de pessoas no Largo de São Domingos, no Rossio, em Lisboa, contra o que classificam de a "ditadura de Sissoco".

Esta iniciativa em Lisboa foi marcada em paralelo com uma outra que estava prevista para a capital Bissau, promovida pelo Movimento Revolucionário Pó de Terra (MRPT).

Segundo Yussef, os 12 elementos alegadamente raptados pertenciam ao MRPT.

"Obtivemos a informação, esta manhã, que 12 elementos dessa organização [MRPT] tinham sido sequestrados e esse sequestro foi realizado pelas milícias do senhor Umaro Sissoco Embaló", disse.

E acrescentou: "Desde o dia 27 de fevereiro de 2020, até aos dias de hoje, de forma corrente, temos vindo a assistir a sequestros de políticos, sindicalistas, ativistas, a partir do momento que expressam a sua indignação contra a ditadura que está a ser instalada na Guiné-Bissau".